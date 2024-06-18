Путин нивелирует «оппозиционность» Якутии

Какое направление развития зададут республике

18 июня 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Якутию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин рабочей поездкой в Якутск подсветил позитивные изменения в экономике Республики Саха (Якутия), показав тем самым, что федеральный центр связывает с регионом планы по развитию несырьевого сектора, поддержки высокотехнологичного и креативного бизнеса. Политологи рассказали корреспонденту URA.RU, какое значение имеет визит главы государства и что он призван продемонстрировать в регионе, чье население подчас демонстрирует оппозиционность действующей власти. Нынешний визит Путина в Якутск стал уже восьмой его поездкой в Республику Саха (Якутия). Первоначально глава государства должен был приехать в регион в начале 2024 года, однако тогда из-за сложных погодных условий президентский борт не смог приземлиться в аэропорту Якутска и взял курс на Чукотку. В кластере «Квартал Труда» Владимиру Путину показали стенды, посвященные различным перспективным проектам Якутии Фото: Даниил Глухов © URA.RU Первой остановкой Путина в этот вторник в Якутске стал креативный кластер «Квартал Труда», запущенный в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Президент осмотрел стенды, посвященные различным перспективным проектам. В их числе — кинопроизводство, анимация, мастер-план якутской агломерации, ИТ-школа и другие сферы. Главе государства показали также якутские разработки в области производства дронов и методики обучения военнослужащих управлению ими. Там же глава президент встретился с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский 2030». Эти проекты нацелены на поддержку учителей и врачей, готовых переехать на работу в сельскую местность и отдаленные регионы России. В том числе Путин провел рабочую встречу с губернатором Якутии Айсеном Николаевым по вопросам развития региона. Позднее российский лидер посетил Высшую школу музыки имени В.А.Босикова, где смог послушать концерт в исполнении учеников. Президенту важно посещать такие регионы, чтобы повысить свой рейтинг и нивелировать оппозиционность, подчеркнул Гращенков Фото: Даниил Глухов © URA.RU Якутия является одним из регионов Дальнего Востока и Сибири, жители которого настроены наиболее оппозиционно, утверждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Поэтому чисто политически президенту важно посещать такие регионы, чтобы повысить свой рейтинг и нивелировать оппозиционность <…> Длительное отсутствие внимания может трактоваться как пренебрежение», — указал он. Гращенков утверждает, что якутские разработчики «стоят» значительно дешевле, чем китайские Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU По словам Гращенкова, «Путин продолжает свое турне [по России], как будто избирательная кампания не закончилась, и подсвечивает позитивные изменения в экономике». Республике же есть что показать и обсудить, что способствует улучшению общего восприятия региона. «В Якутии уже достаточно давно существуют IT-кластеры. По объективным причинам они расцвели в тот момент, когда выяснилось, что якутские разработчики стоят значительно дешевле, чем китайские или, тем более, европейские. Холодная погода также способствует тому, что кластеры загружаются. Якутск сам по себе является студенческим городом, с большим процентом населения до 30 лет и большим количеством айтишников», — сообщил эксперт. По словам политолога, в Якутии есть уникальные для России креативных индустрий, например, так называемый «Якутский Голливуд» Фото: Марина Молдавская © URA.RU Гращенков обратил также внимание на то, что в Якутии есть некоторое количество уникальных для России креативных индустрий. «Например, так называемый „Якутский Голливуд“ — студия, которая снимает фильмы и собирает в региональном прокате значительно больше средств, чем затрачено на них. Это явление уникально для российского кинематографа. Якутия снимает собственные фильмы со своим юмором, сюжетами и героями, что также уникально», — сказал эксперт. Он назвал это примером того, как вне рамок федеральной программы регион самостоятельно поддерживает развитие креативных и IT-технологий, востребованных не только в России, но и за рубежом. Харитонов указал на нежелание многих молодых людей оставаться на малой родине Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Одной из проблем для Дальнего Востока, в том числе Якутии, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов назвал нежелание многих молодых людей оставаться на малой родине. По словам парламентария, это связано с ценами на ипотеку, низкими заработными платами и высокими расходами, в том числе на содержание детей. «Моя первая поездка в качестве кандидата в президенты была на Дальний Восток. Я проводил встречи с молодыми людьми, студентами вузов. Когда я спросил, кто останется дома после окончания учебы, подняли руки только около 30% студентов. Они объяснили, что стипендия в 1700 рублей не позволяет им оставаться. Если мы хотим, чтобы молодежь оставалась, нужно создавать условия», — заметил Харитонов в разговоре с URA.RU. Арктика, по словам парламентария, является ключом к развитию России Фото: Александр Мамаев © URA.RU Депутат сообщил, что за последние годы Россия потеряла около 2,2 млн человек из-за оттока населения и естественной убыли, что привело к нехватке десятков тысяч работников старшего и среднего звена, особенно в здравоохранении. Ключ же к развитию экономики, убежден Харитонов, находится именно на Севере, в Арктике и Дальневосточном федеральном округе, и в этом контексте посещение президентом Якутии призвано сыграть роль определенного стимулирующего фактора. Визит Путина в Якутск представляет для региона возможность показать федеральному центру перспективные отрасли с целью их стимулирования, полагает генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. «Якутия без преувеличения стала лидером по экспорту IТ-услуг. Резидентами того же „Квартала труда“ уже являются десятки компаний, работающих в области информационных технологий, кино, анимации и многого другого. Такие результаты возникают не на пустом месте, — пояснила эксперт. — В регионе успешно работают креативные кластеры, где малым предприятиям предоставляются налоговые льготы, действуют специальные налоговые режимы, оказывается большая административная поддержка. Поэтому, безусловно, у Якутии есть все возможности и предпосылки для того, чтобы стать центром притяжения креативных индустрий». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин рабочей поездкой в Якутск подсветил позитивные изменения в экономике Республики Саха (Якутия), показав тем самым, что федеральный центр связывает с регионом планы по развитию несырьевого сектора, поддержки высокотехнологичного и креативного бизнеса. Политологи рассказали корреспонденту URA.RU, какое значение имеет визит главы государства и что он призван продемонстрировать в регионе, чье население подчас демонстрирует оппозиционность действующей власти. Нынешний визит Путина в Якутск стал уже восьмой его поездкой в Республику Саха (Якутия). Первоначально глава государства должен был приехать в регион в начале 2024 года, однако тогда из-за сложных погодных условий президентский борт не смог приземлиться в аэропорту Якутска и взял курс на Чукотку. Первой остановкой Путина в этот вторник в Якутске стал креативный кластер «Квартал Труда», запущенный в эксплуатацию в ноябре 2023 года. Президент осмотрел стенды, посвященные различным перспективным проектам. В их числе — кинопроизводство, анимация, мастер-план якутской агломерации, ИТ-школа и другие сферы. Главе государства показали также якутские разработки в области производства дронов и методики обучения военнослужащих управлению ими. Там же глава президент встретился с участниками программ «Земский доктор», «Земский учитель» и «Муравьев-Амурский 2030». Эти проекты нацелены на поддержку учителей и врачей, готовых переехать на работу в сельскую местность и отдаленные регионы России. В том числе Путин провел рабочую встречу с губернатором Якутии Айсеном Николаевым по вопросам развития региона. Позднее российский лидер посетил Высшую школу музыки имени В.А.Босикова, где смог послушать концерт в исполнении учеников. Якутия является одним из регионов Дальнего Востока и Сибири, жители которого настроены наиболее оппозиционно, утверждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По словам Гращенкова, «Путин продолжает свое турне [по России], как будто избирательная кампания не закончилась, и подсвечивает позитивные изменения в экономике». Республике же есть что показать и обсудить, что способствует улучшению общего восприятия региона. «В Якутии уже достаточно давно существуют IT-кластеры. По объективным причинам они расцвели в тот момент, когда выяснилось, что якутские разработчики стоят значительно дешевле, чем китайские или, тем более, европейские. Холодная погода также способствует тому, что кластеры загружаются. Якутск сам по себе является студенческим городом, с большим процентом населения до 30 лет и большим количеством айтишников», — сообщил эксперт. Гращенков обратил также внимание на то, что в Якутии есть некоторое количество уникальных для России креативных индустрий. «Например, так называемый „Якутский Голливуд“ — студия, которая снимает фильмы и собирает в региональном прокате значительно больше средств, чем затрачено на них. Это явление уникально для российского кинематографа. Якутия снимает собственные фильмы со своим юмором, сюжетами и героями, что также уникально», — сказал эксперт. Он назвал это примером того, как вне рамок федеральной программы регион самостоятельно поддерживает развитие креативных и IT-технологий, востребованных не только в России, но и за рубежом. Одной из проблем для Дальнего Востока, в том числе Якутии, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов назвал нежелание многих молодых людей оставаться на малой родине. По словам парламентария, это связано с ценами на ипотеку, низкими заработными платами и высокими расходами, в том числе на содержание детей. Депутат сообщил, что за последние годы Россия потеряла около 2,2 млн человек из-за оттока населения и естественной убыли, что привело к нехватке десятков тысяч работников старшего и среднего звена, особенно в здравоохранении. Ключ же к развитию экономики, убежден Харитонов, находится именно на Севере, в Арктике и Дальневосточном федеральном округе, и в этом контексте посещение президентом Якутии призвано сыграть роль определенного стимулирующего фактора. Визит Путина в Якутск представляет для региона возможность показать федеральному центру перспективные отрасли с целью их стимулирования, полагает генеральный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин. «Якутия без преувеличения стала лидером по экспорту IТ-услуг. Резидентами того же „Квартала труда“ уже являются десятки компаний, работающих в области информационных технологий, кино, анимации и многого другого. Такие результаты возникают не на пустом месте, — пояснила эксперт. — В регионе успешно работают креативные кластеры, где малым предприятиям предоставляются налоговые льготы, действуют специальные налоговые режимы, оказывается большая административная поддержка. Поэтому, безусловно, у Якутии есть все возможности и предпосылки для того, чтобы стать центром притяжения креативных индустрий».