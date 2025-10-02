Суд заочно арестовал журналистку «Дождя»* Котрикадзе** за ложь об армии

Срочная новость
Московский суд заочно арестовал журналистку телеканала «Дождь»* Екатерину Котрикадзе**. Ее вменяют в вину распространение фейков о ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
*признан Минюстом иноагентом и нежелательной организацией
**внесена в реестр иноагентов
