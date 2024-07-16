Путин в Твери сделал сразу два подарка автомобилистам

Заодно вновь помог новой «Ладе»

16 июля 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин сделал сразу два подарка автомобилистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время поездки в Тверскую область 16 июля президент Владимир Путин одновременно сделал два подарка автомобилистам: он открыл заключительный участок автодороги «Москва — Санкт-Петербург» и ненавязчиво прорекламировал очередную новинку АвтоВАЗа — «Ладу Ауру». Качеством и того, и другого президент остался вполне доволен. Журналист URA.RU убедился в этом лично на месте событий. К месту открытия последнего, 60-километрового участка трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» (северный обход Твери) из Москвы сегодня можно было добраться еще только по старинке — через сам город. У подножия склона, ведущего на новую автостраду, волей-неволей осознается значимость этой дороги. По новой дороге Владимир Путин ехал на новом автомобиле Ладе Ауре с одним из строителей дороги — Василием Васильевым Фото: пресс-служба президента РФ Место торжественного пуска было выбрано у моста через Волгу. Представитель «Автодора» Сергей Цепух рассказал URA.RU, что он построен полностью из отечественных компонентов — от металлоконструкций до краски. И это — особый предмет гордости строителей. На самой дороге уже с утра была подготовлена «стартовая» группа КАМАЗов, которой предстояло первой проехать по новой трассе. А строители, которых обычно все видят в замасленных и грязных робах, сегодня были в белоснежных футболках. У кого бы ни спросил, что испытывает человек, который лично вложил силы в такой объекты, конкретно в эту трассу, каждый отвечал одно и то же: «Гордость». Гордиться действительно есть чем. Последний участок М-11 построен всего за два года вместо запланированных трех лет. Однако это, заверил URA.RU представитель «Автодора» Цепух, никак на качество не повлияло — капитальный ремонт дороге потребуется не ранее, чем через 24 года. В момент открытия дороги на месте осталось не много рабочих, но все, кто строил М-11 — лучшие, заверил URA.RU глава Автодора Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU В этом URA.RU заверил и вице-премьер Марат Хуснуллин. «Качество всех дорог у нас проверяет Ростехнадзор. Если появляются замечания, они оперативно устраняются. Если в процессе эксплуатации выявляются какие-то недостатки, компании-подрядчики устраняют их за свой счет. У нас сложилась целая система дорожного строительства — контроля и мониторинга: штабы проходят каждый четверг», — отметил Хуснуллин. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко также сказал URA.RU, что в качестве работы своих сотрудников и подрядчиков уверен. «Здесь работают самые высококвалифицированные специалисты-дорожники. Они знают свое дело. Это лучшие дорожники в стране», — заверил Петушенко. В 2010 году Владимир Путин проехал на желтой Ладе Калине по Дальнему Востоку Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Президент Владимир Путин проверил обещания чиновников лично: к месту открытия участка он приехал за рулем новенькой «Лады Ауры». В пути его сопровождал инженер Василий Васильев. Путин остался доволен и дорогой, и, кажется, отечественной «Ладой». Вполне возможно благодаря его легкой руке машина станет такой же популярной, как когда-то «Лада Калина», на которой президент 14 лет назад проехал по новенькой трассе из Хабаровска в Читу, или как «Lada Priora», «Lada Granta» и «Lada Vesta» — их глава государства тоже тестировал лично. Новость по теме На каких машинах «АвтоВАЗа» катался Путин на посту президента. Фото, видео Для Путина открытие новых дорог (параллельно по ВКС открывалась 100-километровый участок обхода Тольятти, на котором тоже был построен мост через Волгу) — это «еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов». «Это шаг в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, и главное — в повышении качества жизни людей. Транспорт, логистика — это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни», — заявил Путин. По словам президента, с открытием обхода Твери трасса М-11 наконец-то стала, что называется, «бесшовной». Это значит, что из Москвы в Питер или наоборот можно проехать без светофоров, по-настоящему с ветерком (разрешенная скорость в летний период — 130 км/ч). Время в пути сократится на 30-50 минут. В итоге составит чуть больше 6,5 часа. Кроме того, эта дорога — часть других федеральных автотрасс: до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени. «Поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее», — отметил глава государства. По этому мосту через Волгу президент Владимир Путин проехал на новой Ладе Ауре Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путина впечатлили мосты через Волгу. «Первый длиной свыше 700 метров — мы только сейчас по нему проехали. Второй мост — длиной более трех тысяч семисот метров — возле Тольятти. Он вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России», — поделился Путин. Он уверен, что строительство этих дорог позволит жителями страны больше путешествовать. По обходу Твери можно быстро доехать «до удивительных по красоте мест в окрестностях Валдая и старинного города Торжка», обход Тольятти позволят комфортнее добраться до нацпарка «Самарская Лука» и Жигулевского природного заповедника. «Вообще в любой стране, а в такой, как наша страна с ее огромной территорией, важно обеспечить транспортную, логистическую связанность регионов России друг с другом», — сказал Путин. О том, что дорога открыта, всех присутствующих известил протяжный гудок. Его дали те самые КАМАЗы, которые до сих пор дожидались своего старта в сторонке. Это фото с президентом для строителей «Невы» не менее ценно, чем сама дорога Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Путин ушел со сцены. Но места церемонии никто не покидал, пока президент не обсудил региональные вопросы с губернатором Игорем Руденей. Впрочем, и даже после этого он не смог уйти по-английски: основа пришел к дорожникам. Он встал среди них, чтобы сфотографироваться. Кажется, все. Но нет. Кто-то позвали для совместного фото еще и губернатора Руденю. Путин снова вернулся к рабочим. Еще несколько секунд щелканья затворов фотоаппаратов, и только после этого президент уехал. Новость по теме Хуснуллин рассказал, когда продлят трассу М-12 от Екатеринбурга до Тюмени А довольные дорожники стали делиться фотографиями с Путиным. «Что дальше?» — спрашиваю их. Дальше — новые дороги: участки М-12, М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина». Для строителей автотрасс в такой огромной стране, как Россия, работы точно хватит надолго. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время поездки в Тверскую область 16 июля президент Владимир Путин одновременно сделал два подарка автомобилистам: он открыл заключительный участок автодороги «Москва — Санкт-Петербург» и ненавязчиво прорекламировал очередную новинку АвтоВАЗа — «Ладу Ауру». Качеством и того, и другого президент остался вполне доволен. Журналист URA.RU убедился в этом лично на месте событий. К месту открытия последнего, 60-километрового участка трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» (северный обход Твери) из Москвы сегодня можно было добраться еще только по старинке — через сам город. У подножия склона, ведущего на новую автостраду, волей-неволей осознается значимость этой дороги. Место торжественного пуска было выбрано у моста через Волгу. Представитель «Автодора» Сергей Цепух рассказал URA.RU, что он построен полностью из отечественных компонентов — от металлоконструкций до краски. И это — особый предмет гордости строителей. На самой дороге уже с утра была подготовлена «стартовая» группа КАМАЗов, которой предстояло первой проехать по новой трассе. А строители, которых обычно все видят в замасленных и грязных робах, сегодня были в белоснежных футболках. У кого бы ни спросил, что испытывает человек, который лично вложил силы в такой объекты, конкретно в эту трассу, каждый отвечал одно и то же: «Гордость». Гордиться действительно есть чем. Последний участок М-11 построен всего за два года вместо запланированных трех лет. Однако это, заверил URA.RU представитель «Автодора» Цепух, никак на качество не повлияло — капитальный ремонт дороге потребуется не ранее, чем через 24 года. В этом URA.RU заверил и вице-премьер Марат Хуснуллин. «Качество всех дорог у нас проверяет Ростехнадзор. Если появляются замечания, они оперативно устраняются. Если в процессе эксплуатации выявляются какие-то недостатки, компании-подрядчики устраняют их за свой счет. У нас сложилась целая система дорожного строительства — контроля и мониторинга: штабы проходят каждый четверг», — отметил Хуснуллин. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко также сказал URA.RU, что в качестве работы своих сотрудников и подрядчиков уверен. «Здесь работают самые высококвалифицированные специалисты-дорожники. Они знают свое дело. Это лучшие дорожники в стране», — заверил Петушенко. Президент Владимир Путин проверил обещания чиновников лично: к месту открытия участка он приехал за рулем новенькой «Лады Ауры». В пути его сопровождал инженер Василий Васильев. Путин остался доволен и дорогой, и, кажется, отечественной «Ладой». Вполне возможно благодаря его легкой руке машина станет такой же популярной, как когда-то «Лада Калина», на которой президент 14 лет назад проехал по новенькой трассе из Хабаровска в Читу, или как «Lada Priora», «Lada Granta» и «Lada Vesta» — их глава государства тоже тестировал лично. Для Путина открытие новых дорог (параллельно по ВКС открывалась 100-километровый участок обхода Тольятти, на котором тоже был построен мост через Волгу) — это «еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов». «Это шаг в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети, в формировании перспективных международных транспортных коридоров, и главное — в повышении качества жизни людей. Транспорт, логистика — это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и качества жизни», — заявил Путин. Кроме того, эта дорога — часть других федеральных автотрасс: до Самары, Казани, Екатеринбурга, Тюмени. «Поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее», — отметил глава государства. Путина впечатлили мосты через Волгу. «Первый длиной свыше 700 метров — мы только сейчас по нему проехали. Второй мост — длиной более трех тысяч семисот метров — возле Тольятти. Он вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России», — поделился Путин. Он уверен, что строительство этих дорог позволит жителями страны больше путешествовать. По обходу Твери можно быстро доехать «до удивительных по красоте мест в окрестностях Валдая и старинного города Торжка», обход Тольятти позволят комфортнее добраться до нацпарка «Самарская Лука» и Жигулевского природного заповедника. «Вообще в любой стране, а в такой, как наша страна с ее огромной территорией, важно обеспечить транспортную, логистическую связанность регионов России друг с другом», — сказал Путин. О том, что дорога открыта, всех присутствующих известил протяжный гудок. Его дали те самые КАМАЗы, которые до сих пор дожидались своего старта в сторонке. Путин ушел со сцены. Но места церемонии никто не покидал, пока президент не обсудил региональные вопросы с губернатором Игорем Руденей. Впрочем, и даже после этого он не смог уйти по-английски: основа пришел к дорожникам. Он встал среди них, чтобы сфотографироваться. Кажется, все. Но нет. Кто-то позвали для совместного фото еще и губернатора Руденю. Путин снова вернулся к рабочим. Еще несколько секунд щелканья затворов фотоаппаратов, и только после этого президент уехал. А довольные дорожники стали делиться фотографиями с Путиным. «Что дальше?» — спрашиваю их. Дальше — новые дороги: участки М-12, М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина». Для строителей автотрасс в такой огромной стране, как Россия, работы точно хватит надолго.