СК РФ возбудил дела об атаках ВСУ на атомные и гражданские объекты

Возбуждены уголовные дела в связи с нападением ВСУ на АЭС, заявили в СК
Возбуждены уголовные дела в связи с нападением ВСУ на АЭС, заявили в СК

Возбуждены уголовные дела из-за атак ВСУ на атомные и гражданские объекты в регионах России. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Возбуждены уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских боевиков на гражданские объекты в ряде российских регионов», — заявила Петренко. Сделала она это в telegram-канале ведомства. Отдельно выделена попытка нападения ВСУ на АЭС в Десногорске. Украинский БПЛА, направленный на электростанцию был сбит.

Сообщается, что СУ СК России возбудило дела о террористических актах в Астраханской, Воронежской и Нижегородских областях. Ведется подсчет причиненного ущерба и устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, которые были причастны к совершению преступлений, заявлено в ведомстве.

