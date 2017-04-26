{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:22  26 апреля 2017 3

Стало известно, когда могут закрыть свердловские ДК и сельские клубы

Дом Задельного Уйское Челябинск, дом, уйское, задельный
Прежде всего под угрозой закрытия оказались сельские клубыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство культуры Свердловской области опровергло массовое сокращение объектов культуры. Распоряжение правительства РФ рассматривается как рекомендательное.

В региональном минкульте пообещали, что не будут закрывать дворцы культуры, библиотеки, сельские клубы и иные объекты культуры в соответствии с постановлением правительства РФ. «Правительством РФ было принято распоряжение от 26.01.2017 № 95-р „О внесении изменений в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р“, которым внесены изменения в нормативы обеспеченности населения организациями культуры по их видам. Для органов местного самоуправления они носят рекомендательный характер», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе министерства культуры Свердловской области.

Правда, сделана одна оговорка: сокращений объектов культуры и увольнения сотрудников этих учреждений не будет до принятия федерального закона об установлении государственных минимальных социальных стандартов.

Редакция «URA.RU» связалась с рядом управлений культуры муниципалитетов в Свердловской области. Везде одна и та же напряженная обстановка: люди боятся массового закрытия объектов культуры и массового увольнения сотрудников.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров