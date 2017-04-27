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27 апреля 2017
26 апреля 2017
25 апреля 2017
20:22  26 апреля 2017 1

Мэрия Екатеринбурга отправила горожан с претензиями в районные администрации

Глава города Евгений Тефтелев проверяет ход весенней уборки города. Челябинск, маляр
Перед покраской ограждений они должны быть очищены от пыли и грязиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подрядные организации, занятые уборкой Екатеринбурга, красят установленные вдоль дорог металлические ограждения прямо поверх грязи, без предварительной очистки, сообщил «URA.RU» пожелавший остаться неназванным житель уральской столицы. Эта же тема неоднократно с начала апреля — месяца чистоты — поднималась в социальных сетях горожанами.

За разъяснениями мы обратились в администрацию города. Как пояснил агентству пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, перед покраской ограждений они в обязательном порядке должны подлежать очистке от грязи и пыли; отсутствие этой процедуры является нарушением правил.

«Финансирование на покраску ограждений предусмотрено в сметах районных администраций. Поэтому если кто-то стал свидетелем такого безобразия, он может обратиться туда в отдел благоустройства», — пояснил собеседник агентства.

Месячник чистоты проходит в Екатеринбурге ежегодно в апреле. Рабочие очищают от грязи дороги, тротуары, газоны, а также ведут ремонт проезжих частей. Ближе к лету службы благоустройства моют светофоры, дорожные знаки, восстанавливают остановки общественного транспорта, урны и т. д.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
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