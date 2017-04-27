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27 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:01  27 апреля 2017 1

Долг «Нафтогаза» «Газпрому» вырос до 37 млрд долларов

Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, газпром, чтпз, труба
Газпром не намерен прощать Украине долгиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Концерн «Газпром» увеличил объем финансовых требований к украинскому «Нафтогазу» в стокгольмском арбитраже на сумму более 5,3 млрд долларов. Теперь объем долга вырос до отметки 37 млрд долларов.

Уточненная сумма включает «требования по оплате задолженности за поставленный в мае—июне 2014 года газ, оплату по обязательству „бери или плати“ за 2012−2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа», поясняет телеканал 360. Окончательное решение по данному вопросу суд Швеции вынесет 30 июня. Компании судятся из-за контрактов на поставку газа из России на Украину с июня 2014 года, напоминает «Русская планета».

«Нафтогаз» требует от «Газпрома» ретроактивного изменения стоимости газа, а также возмещения переплаты за непересмотренные цены по транзитным ставкам. Украинская сторона намерена отменить запрет на перепродажу «голубого топлива».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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