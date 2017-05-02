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02 мая 2017
01 мая 2017
19:24  02 мая 2017 0

Контракт на 5 млрд на ремонт 10 км дороги у правительственных дач достался компании Козицына

Подписание соглашения о строительстве ледовой арены для ДЮСШ между УГМК и администрацией Екатеринбурга. Екатеринбург, козицын андрей
Компания Андрея Козицына выиграла государственный контракт на 4,7 млрд рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Компания «ИСЦ УГМК» [Инженерно-строительный центр УГМК] получила контракт на 4,7 млрд рублей на реконструкцию участка ЕКАДа от Семи Ключей до Большого Истока. Итоги открытого конкурса, который проводило свердловское Управление автомобильных дорог, опубликованы на портале госзакупок.

Всего в конкурсе поучаствовали две компании — ООО «Трест УралТрансСпецСтрой», которая будет ремонтировать дороги вокруг Центрального стадиона к ЧМ-2018 за 678 млн рублей, а также АО «ИСЦ УГМК». Последняя, снизив сумму контракта с 4,757 до 4,709 млрд рублей, и стала победителем. Аукционная комиссия приняла решение единогласно.

За эти деньги, как говорится в проектной документации, до 2022 года исполнитель должен будет отремонтировать саму дорогу, расширив ее на две полосы, провести реконструкцию путепроводов через железную дорогу, транспортной эстакады и моста.

Протяженность дороги, которая подлежит реконструкции, составляет 10 км, участок трассы проходит неподалеку от берегов Малоистокского пруда, где находятся правительственная резиденция и дачи свердловских чиновников.

На сайте «УГМК-Холдинга» указано, что ИСЦ является генподрядчиком 52-этажной башни «Исеть» в Екатеринбурге, олимпийской Малой ледовой арены в Сочи, камерно-гастрольного театра в Верхней Пышме и т. д.

В феврале 2016 года, напомним, крупнейшее дорожное предприятие Свердловской области ОАО «Свердловскавтодор» было продано на аукционе за 800,5 млн рублей. Покупателем стало АО «Гарант», руководит которым Вячеслав Краснов — член совета директоров «УГМК-Холдинга» Андрея Козицына.

Сергей Демин
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