16:34 27 апреля 2017 10

Реконструкция 10-километрового участка ЕКАДа обойдется в 5 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловское Управление автомобильных дорог разыграло контракт на реконструкцию участка ЕКАДа от Семи Ключей до Большого Истока, которая обойдется областному бюджету почти в 5 млрд рублей. Сейчас комиссия занимается рассмотрением заявок двух участников открытого конкурса. Названия компаний пока не раскрываются, но известно, что обе снизили сумму контракта с 4,75 до 4,73 и 4,7 млрд рублей.

Согласно документации, за эти деньги подрядчик должен будет отремонтировать саму дорогу, расширив ее на две полосы, а также провести реконструкцию путепроводов через железную дорогу, транспортной эстакады, моста на развязке и моста через реку Исеть.

Общая протяженность реконструируемого участка — около 10 километров. Трудно не заметить при этом, что именно этот участок ЕКАДа соединяет Кольцовский тракт с дублером Сибирского тракта [выезды из Екатеринбурга] и пролегает возле побережья Малоистокского пруда, где расположены правительственная резиденция и дачи высокопоставленных свердловских чиновников.

На реконструкцию полсотни улиц Екатеринбурга в рамках подготовки уральской столицы к чемпионату мира в 2018 году, городские власти потратят чуть больше миллиарда рублей. Общий объем работ был разделен на два контракта, которые достались частным исполнителям муниципальных заказов — ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» и ООО «Трест УралТрансСпецСтрой».