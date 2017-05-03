16:37 03 мая 2017 0

Максиму Решетникову предлагают разобраться в проблемах села Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Врио губернатора Максиму Решетникову предлагают встретиться во избежание социальной напряженности и нового громкого протеста. Об этом «URA.RU» рассказал инициатор обращения к главе региона.

Глава Усть-Качкинского сельского поселения Василий Лузин обратился в краевую администрацию с просьбой о личной встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Максимом Решетниковым. Лузин утверждает, что в Усть-Качке нарастает социальная напряженность в связи с тем, что отложено решение давней проблемы приватизации жилья в поселении. Ситуация осложняется еще и трудностями с расселением аварийного жилья.

Василий Лузин хочет предупредить главу региона о серьезных рисках Фото: Стефан Савелли

Усть-Качка давно известна как одна из наиболее проблемных территорий Прикамья, сами жители прозвали село «зоной беззакония». «URA.RU» неоднократно освещало историю протестных настроений в поселении и сложных взаимоотношений усть-качкинцев с властями. Более 1200 семей Усть-Качки долгие годы не могут оформить право собственности на жилье. В результате ряда юридических процедур их квартиры вместе с курортом «Усть-Качка» стали собственностью акционерного общества. Эксперты выразили сомнения в законности передачи квадратных метров во владение бизнесу, однако обращения жителей в различные инстанции не дали результата. Суды они проигрывают по причине вышедшего срока исковой давности.

В прошлом году прежний губернатор Виктор Басаргин через Заксобрание направил в Госдуму инициативу о внесении изменений в федеральное законодательство с целью решить вопрос приватизации для Усть-Качки. Проект «осел» в профильном комитете по жилищной политике и ЖКХ. Депутаты уже нового созыва в середине октября приступили к рассмотрению инициативы, но приняли решение вернуть законопроект обратно — в пермское Заксобрание. Причина — отсутствие заключения правительства РФ.

По словам Василия Лузина, команда Басаргина свою инициативу так и не доработала. Усть-Качке, однако, помог депутат Госдумы Игорь Шубин. На сегодняшний день приватизация жилья стала бессрочной.

«Но люди, по сути, остались крепостными. Они не могут распоряжаться своими квартирами — ни продать, ни сменить место жительства. И снова никто на региональном уровне не спешит решать проблему. Тот факт, что приватизация стала бессрочной, людей немного успокоил. Но у нас в поселении обострилась и другая проблема — нет денег на расселение аварийного жилья, потому что софинансирование теперь отсутствует. И мы уже чувствуем давление со стороны людей, живущих в подобных домах», — говорит Лузин и добавляет, что в этом году местные власти потратили почти 8 млн рублей на переселение шести семей. Больше денег нет.

Ранее жителей Усть-Качки уже приглашали присоединиться к протесту обманутых дольщиков «Первого Пермского микрорайона» и работников свинокомплекса в поселке Майский.

На прошлой неделе, напомним, Максим Решетников принял участие в XI съезде Совета муниципальных образований Пермского края как раз в Усть-Качке. В своем докладе глава региона обозначил, что намерен сосредоточить усилия на дорожном строительстве, здравоохранении, газификации и образовании. Пообщаться с врио губернатора в приватной обстановке смогли только главы городских округов.