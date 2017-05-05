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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Москвы
04:08  05 мая 2017 0

Видеоприложение к «Одноклассникам» станет самостоятельной соцсетью

Клипарт, всего понемногу, социальные сети, одноклассники
Сервис видеотрансляций Ok Live станет полноценной соцсетьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сервис видеотрансляций Ok Live «Одноклассников» в ближайшее время станет самостоятельной соцсетью. Изменения, которые позволят пользователям размещать новости, видео и комментарии, станут доступны до конца мая.

В ленте видеотрансляций можно будет видеть прямые эфиры и видео друзей, сообществ, блогеров и знаменитостей, эфиры, которые лайкнули друзья. Об этом «Известиям» рассказала директор «Одноклассников» по продукту «Видео» Марина Краснова.

Сервис Ok Live увидел свет в июне 2016 года, на волне популярности подобных приложений в соцсетях.

Наталья Володина
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