Видеоприложение к «Одноклассникам» станет самостоятельной соцсетью

04:08 05 мая 2017 0

Сервис видеотрансляций Ok Live станет полноценной соцсетью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сервис видеотрансляций Ok Live «Одноклассников» в ближайшее время станет самостоятельной соцсетью. Изменения, которые позволят пользователям размещать новости, видео и комментарии, станут доступны до конца мая.

В ленте видеотрансляций можно будет видеть прямые эфиры и видео друзей, сообществ, блогеров и знаменитостей, эфиры, которые лайкнули друзья. Об этом «Известиям» рассказала директор «Одноклассников» по продукту «Видео» Марина Краснова.

Сервис Ok Live увидел свет в июне 2016 года, на волне популярности подобных приложений в соцсетях.