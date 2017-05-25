20:13 25 мая 2017 0

Обе стороны желают уладить конфликт, но для этого девушке придется покаяться в соцсетях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургская переводчица Елена Тейбельбаум, которую накануне выгнали из монастыря Ганина Яма за упоминание Распутина, устроившая после этого скандал в соцсетях, пошла на попятную. Она удалила свой пост в «Facebook» об инциденте и выложила вместо него другой.

«Предлагаю считать вчерашнюю ситуацию с Ганиной Ямой исчерпанной, — написала она на своей странице в соцсети. — Я ни в коем случае не хотела такого резонанса… Ситуация вышла из-под контроля: меня замучили журналисты, турфирму тоже атакуют со всех сторон, а она-то уж близко ни в чем не виновата. Я этого ни в коем случае не хотела».

Елена уточняет, что во время экскурсий всегда пытается доносить до туристов нейтральную информацию (в монастыре ее упрекали, что она рассказывает «не ту версию» гибели царя). «Стыдно было перед туристами, хотя вроде удалось сгладить, перевести в шутку», — пишет она.

По мнению многих, Елена — лучший в Екатеринбурге переводчик с испанского Фото: страница Елены Тейтельбаум в FB

В разговоре с «URA.RU» переводчица объяснила причину своего «отступления». «У работодателя начались проблемы — мне такого исхода не надо, — пояснила она. — Хотелось бы как-то это остановить, потому что нам дальше работать, приезжать туда. У нас выхода другого нет: идут заказы на Ганину Яму». На вопрос, будет ли она получать благословение настоятеля (как потребовали от нее в монастыре), Елена ответила уклончиво: «постараемся найти компромисс».

В монастыре Ганина Яма в свою очередь также заявили, что хотели уладить конфликт. «Ей зла не желали. Зачем было писать все это в «Фэйсбуке»? Этот скандал вообще не стоило раздувать! Ей объяснили, как правильно себя в монастыре вести, она просто давно не была — забыла. Ей очень культурно и вежливо объяснили, денег с нее никто не требовал, сказали: «Вы в следующий раз уведомляйте нас. Если надо — мы вас обучим, как правильно проводить экскурсии», — рассказала агентству сотрудница, отвечающая за прием экскурсионных групп.

В ее словах прозвучал также респект в адрес туристической компании, которую представляла Елена Тейтельбаум. «Фирма, которая послала ее, тоже провела с ней работу. Эта фирма очень серьезная, мы уже 5 лет с ними сотрудничаем, все правила они знают», — заявила работница «Ганиной Ямы», добавив, что если девушка намерена уладить конфликт, ей следует позвонить наместнику монастыря отцу Пимену.

В Ганиной Яме ждут переводчику Елену Тейтельбаум в гости Фото: Анна Майорова © URA.RU

«URA.RU» удалось получить комментарий и самого настоятеля. «Отец Пимен просил передать: „Я благословляю ее написать на Фэйсбуке“, что это было недоразумение, — сообщила „URA.RU“ помощница наместника Ганиной Ямы. — Он порекомендовал Елена написать в соцсетях, что она опубликовала тот пост в раздражении, и что зла на монастырь не держит. И отправить ссылку на новый пост нам на электронную почту».

«Недоразумения в нашей жизни случаются, не одно и не два, и дай Бог, чтобы все разрешилось, — заявила в свою очередь пресс-секретарь настоятеля Елена Костина. — У нас нет к ней [этой девушке] ничего плохого. Передайте Елене, чтобы она приезжала в монастырь, мы ее встретим и никаких камней за пазухой мы точно не держим».

Монастырь Ганина Яма, построенный в 2000-х годах на месте уничтожения останков царской семьи, является не только святым местом, но и самый популярным туристическим объектом в Екатеринбурге.

Фирма «Визит Урал Сибирь» существует в столице Урала 19 лет, предоставляя экскурсионное обслуживание с помощью аттестованных гидов на 8 языках. Экскурсия на Ганину Яму — одна из самых востребованных у иностранных туристов.

Елена Тейтельбаум, по мнению многих, является лучшим в городе переводчиком с испанского языка.