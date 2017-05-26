01:02 26 мая 2017 0

Цена поездки теперь зависит от типа смартфона и формы оплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сервис по перевозке пассажиров «Яндекс.Такси», в последнее время и так вызывающий массу нареканий со стороны граждан, «порадовал» очередным новшеством. Теперь стоимость поездки по одному и тому же маршруту значительно отличается в зависимости от того, платит клиент наличными или картой, а также какой модели у него смартфон, на котором установлено приложение.

Как сообщает телеканал 360, на странное поведение сервиса обратила внимание жительница Москвы Светлана Яворская. Москвичка попыталась вызвать такси «Яндекс» с двух разных моделей iPhone, на которые было установлено приложение. В обоих случаях пассажир задал одни и те же условия поездки, при оплате в первом случае наличными, во втором — картой. Цена отличалась на 10 рублей. Когда же Светлана изменила условия оплаты, установив наличный расчет для обеих поездок, то разница выросла до 100 рублей.

Представители «Яндекс. Такси» подтвердили, что компания действительно экспериментирует с ценообразованием, но заверили, что от модели смартфона это никак не зависит: цена поездки устанавливается в соответствии с заданным алгоритмом, учитывающим число машин на линии и наличие пробок на маршруте.

Ценообразование «Яндекса», который «помогает сделать поездку дешевле», давно вызывает у пассажиров вопросы: используемый повышающий коэффициент, благодаря которому компания стремится привлечь водителей, увеличивает стоимость проезда в два, а то и в три раза. В результате поездка, которая в обычное время обходится пассажиру в 100 рублей, может вылиться в 200, а то и в 300 рублей.