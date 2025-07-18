Руководители украинских силовых ведомств получили повышение по службе за совершение преступлений в Донбассе. Об этом сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, в рядах украинской армии находятся неонацисты, сторонники нацизма и националисты.
«В украинской армии есть и неонацисты, и почитатели Гитлера, и националисты, хотя особой разницы между ними нет. Они еще в 2014 году из идеологических соображений начали совершать военные преступления против жителей Донбасса, на чем быстро сделали карьеру, и теперь занимают высокие посты в силовых ведомствах», — передает ТАСС слова представителя органов.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский намерен лишать гражданства тех граждан, которые не поддерживают проводимую им политику. По словам Медведчука, действующей украинской власти удалось полностью устранить реальную политическую оппозицию в стране, пишет RT. Медведчук также отметил, что в случае реализации таких инициатив в стране не останется тех, кто сможет выразить несогласие с политикой главы государства посредством голосования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.