В России анонсировали выход первого фильма с участниками СВО

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Фильм выйдет в 2026 году
Фильм выйдет в 2026 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Волгограде кинокомпания «Белая Стрела» завершает съемки первого в России художественного фильма «Батюшка», в котором участвуют бойцы специальной военной операции. Об этом рассказал режиссер Роман Высоцкий.

«До конца года мы планируем завершить работу над проектом „Батюшка“», — передает слова Высоцкого ТАСС. Он добавил, что премьера фильма, в котором впервые снимутся участники СВО, запланирована на 24 февраля 2026 года — в годовщину начала спецоперации.

Картина расскажет о вере, военных священниках и бойцах, основываясь на реальных событиях и рассказах участников операций. Съемки проходили как в России, так и в зоне конфликта. В фильме участвуют российские актеры, а военным консультантом выступает ветеран боевых действий. Длительность картины составит около двух часов.

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В Волгограде кинокомпания «Белая Стрела» завершает съемки первого в России художественного фильма «Батюшка», в котором участвуют бойцы специальной военной операции. Об этом рассказал режиссер Роман Высоцкий. «До конца года мы планируем завершить работу над проектом „Батюшка“», — передает слова Высоцкого ТАСС. Он добавил, что премьера фильма, в котором впервые снимутся участники СВО, запланирована на 24 февраля 2026 года — в годовщину начала спецоперации. Картина расскажет о вере, военных священниках и бойцах, основываясь на реальных событиях и рассказах участников операций. Съемки проходили как в России, так и в зоне конфликта. В фильме участвуют российские актеры, а военным консультантом выступает ветеран боевых действий. Длительность картины составит около двух часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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