В России анонсировали выход первого фильма с участниками СВО

В Волгограде кинокомпания «Белая Стрела» завершает съемки первого в России художественного фильма «Батюшка», в котором участвуют бойцы специальной военной операции. Об этом рассказал режиссер Роман Высоцкий.
«До конца года мы планируем завершить работу над проектом „Батюшка“», — передает слова Высоцкого ТАСС. Он добавил, что премьера фильма, в котором впервые снимутся участники СВО, запланирована на 24 февраля 2026 года — в годовщину начала спецоперации.
Картина расскажет о вере, военных священниках и бойцах, основываясь на реальных событиях и рассказах участников операций. Съемки проходили как в России, так и в зоне конфликта. В фильме участвуют российские актеры, а военным консультантом выступает ветеран боевых действий. Длительность картины составит около двух часов.
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