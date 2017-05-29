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Главные новости Югры
11:44  29 мая 2017 0

Руководителей правительства Комаровой ищут по объявлению

Адресники. Ханты-Мансийск, правительство ХМАО, дом правительства
В правительство ХМАО ищут кандидатов на место глав ключевых департаментовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре объявлен поиск кандидатов на должности директоров правительственных департаментов социального развития, образования и молодежной политики. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили «URA.RU» в пресс-центре окружного «Белого дома».

Претендующим на должность предстоит пройти несколько ступеней отбора: проверку соответствия формальным квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы), тестирование на предмет управленческих качеств, общественную и экспертную оценку с участием профессиональных сообществ и общественности.

Документы принимаются с 29 мая по 13 июня в рабочие дни с 9 до 17 часов. Заявки необходимо направлять по адресу: Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб.104.

Ранее правительство автономного округа решило проверять на детекторе лжи всех кандидатов, претендующих на государственные должности. Действующим чиновникам также грозит проверка на полиграфе. Утверждается, что госслужащим будет предоставлен выбор — проходить проверку или нет. Какие последствия ждут отказавшихся, не уточняется.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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