{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
29 мая 2017
28 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:36  29 мая 2017 0

Старейшую в Свердловской области птицефабрику попробуют продать за 700 млн рублей

Визит Юревича в Чебаркуль. Челябинск., куры, птицефабрика, фасовка, окорочка
Птицефабрика "Среднеуральская" до объявления о приватизации была процветающим предприятиемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не состоялись торги по продаже Среднеуральской птицефабрики. Желающих купить старейший в области объект прицепрома не нашлось. Следующий аукцион назначены на июль, цена будет ниже на 80 млн рублей той, что была зафиксирована 29 мая.

На торги по цене в 810, 1 млн рублей птицефабрика была выставлена в середине апреля. Предприятие, как следует из сообщения о торгах, продавалось единым имущественным комплексом. В него входят здания, транспорт, машины, специальное оборудование — всего около 800 наименований. Однако желающих купить предприятие не нашлось — на аукцион не было подано ни одной заявки.

Следующая дата торгов — 14 июля, говорится в сообщении конкурсного управляющего, размещенном на едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие. На этот раз начальная цена предприятия будет составлять 729, 1 млн рублей, — то есть она будет снижена почти на 80 млн рублей. Шаг аукциона должен составить 5% от начальной цены.

Птицефабрика «Среднеуральская» была признана банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области в июле 2015 года. Таким образом, арбитраж удовлетворил требование Сбербанка России, которому предприятие задолжало 237 млн рублей.

Статья по теме
«Ну что вы раскудахтались? Генерал вам скоро все объяснит»

«Среднеуральская» — старейшее в области предприятие птицепрома, основана в 1973 году. С 2000-х годов она принадлежит правительству Свердловской области, наряду с «Рефтинской» считалась одним из флагманов отрасли. Так, в 2011 году она получила прибыль 65 млн рублей. В том же году было объявлено о скорой приватизации «Среднеуральской». С 2012 года дела на фабрике шли все хуже, по итогам этого года она уже получила убыток в размере около 7 млн рублей. В 2014 году на фабрике прошли выемки документов, их провела ФСБ. По данным неофициальных источников, силовиков интересовали сделки, которые могли бы объяснить причины ухудшения финансового положения областного предприятия.

В декабре 2014 года компания «Агроальянс» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о признании птицефабрики несостоятельной (банкротом). Сумма иска составляла около 850 тысяч рублей. В январе 2015 к делу о банкротстве птицефабрики присоединился «Сбербанк России», которому предприятие должно по кредитам около 250 млн рублей.

В апреле 2015 года МУГИСО подало иск в отношении двух крупных чиновников — замминистра по управлению госимуществом области Александра Самбурского и замминистра агропромышленного комплекса Дмитрия Дегтярева. Оба заявления связаны с работой в органах управления птицефабрики «Среднеуральская». В ходе процесса суд должен был определить меру ответственности двух чиновников за «незаконное бездействие». Самбурский с июня 2013 года по июнь 2014 года являлся председателем совета директоров ОАО «Птицефабрика Среднеуральская», Дегтярев также входил в состав совета. В соответствии с заявлением МУГИСО оба не занимались «совершенствованием механизмов управления акционерным обществом».

Однако эти иски были объединены в рамках арбитражного процесса по банкротству предприятия и, по сути, закончились ничем. Самбурский ушел в отставку в конце прошлого года — с ним не был продлен контракт, Дмитрий Дегтярев с декабря занимает пост министра АПК области.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров