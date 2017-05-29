16:36 29 мая 2017 0

Птицефабрика "Среднеуральская" до объявления о приватизации была процветающим предприятием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не состоялись торги по продаже Среднеуральской птицефабрики. Желающих купить старейший в области объект прицепрома не нашлось. Следующий аукцион назначены на июль, цена будет ниже на 80 млн рублей той, что была зафиксирована 29 мая.

На торги по цене в 810, 1 млн рублей птицефабрика была выставлена в середине апреля. Предприятие, как следует из сообщения о торгах, продавалось единым имущественным комплексом. В него входят здания, транспорт, машины, специальное оборудование — всего около 800 наименований. Однако желающих купить предприятие не нашлось — на аукцион не было подано ни одной заявки.

Следующая дата торгов — 14 июля, говорится в сообщении конкурсного управляющего, размещенном на едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве. Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое предприятие. На этот раз начальная цена предприятия будет составлять 729, 1 млн рублей, — то есть она будет снижена почти на 80 млн рублей. Шаг аукциона должен составить 5% от начальной цены.

Птицефабрика «Среднеуральская» была признана банкротом по решению Арбитражного суда Свердловской области в июле 2015 года. Таким образом, арбитраж удовлетворил требование Сбербанка России, которому предприятие задолжало 237 млн рублей.

«Среднеуральская» — старейшее в области предприятие птицепрома, основана в 1973 году. С 2000-х годов она принадлежит правительству Свердловской области, наряду с «Рефтинской» считалась одним из флагманов отрасли. Так, в 2011 году она получила прибыль 65 млн рублей. В том же году было объявлено о скорой приватизации «Среднеуральской». С 2012 года дела на фабрике шли все хуже, по итогам этого года она уже получила убыток в размере около 7 млн рублей. В 2014 году на фабрике прошли выемки документов, их провела ФСБ. По данным неофициальных источников, силовиков интересовали сделки, которые могли бы объяснить причины ухудшения финансового положения областного предприятия.

В декабре 2014 года компания «Агроальянс» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с требованием о признании птицефабрики несостоятельной (банкротом). Сумма иска составляла около 850 тысяч рублей. В январе 2015 к делу о банкротстве птицефабрики присоединился «Сбербанк России», которому предприятие должно по кредитам около 250 млн рублей.

В апреле 2015 года МУГИСО подало иск в отношении двух крупных чиновников — замминистра по управлению госимуществом области Александра Самбурского и замминистра агропромышленного комплекса Дмитрия Дегтярева. Оба заявления связаны с работой в органах управления птицефабрики «Среднеуральская». В ходе процесса суд должен был определить меру ответственности двух чиновников за «незаконное бездействие». Самбурский с июня 2013 года по июнь 2014 года являлся председателем совета директоров ОАО «Птицефабрика Среднеуральская», Дегтярев также входил в состав совета. В соответствии с заявлением МУГИСО оба не занимались «совершенствованием механизмов управления акционерным обществом».

Однако эти иски были объединены в рамках арбитражного процесса по банкротству предприятия и, по сути, закончились ничем. Самбурский ушел в отставку в конце прошлого года — с ним не был продлен контракт, Дмитрий Дегтярев с декабря занимает пост министра АПК области.