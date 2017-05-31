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31 мая 2017
30 мая 2017
10:04  31 мая 2017 1

«Не ведись на провокации». Власти Петербурга разместили социальную рекламу об опасности протестных акций. ФОТО

Плакаты призывают хорошо подумать, прежде чем участвовать в уличных протестахФото: Тwitter Федор Горожанко

На улицах Санкт-Петербурга появилась социальная реклама с призывом отказаться от несогласованных акций протеста. На плакатах, где изображена марионетка, написано: «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации».

На плакате есть QR-код и ссылка на сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. На специальной странице сайта опубликованы рекомендации по участию в протестных акциях. Читателей призывают прежде, чем участвовать в акции, выяснить несколько важных моментов: кто организатор, есть ли согласие властей на ее проведение и так далее, пишет портал «Медуза».

В комитете особо подчеркнули, что любая акция протеста направлена против действующих чиновников, органа власти или полиции, а у участников протестов «нередко ослабевает способность к объективному восприятию реальности». Также у протестующих может возникать «ложная уверенность в отсутствии личной ответственности за происходящее».

Решившим пойти на протестную акцию власти советуют взять с собой паспорт и не оказывать сопротивления сотрудникам полиции в случае задержания. «Не делать ничего, что можно трактовать, как насильственные действия в отношении сотрудников полиции, вести себя корректно и вежливо», — отмечается в тексте на сайте. Далее приводятся самые частые нарушения граждан на митингах и ответственность за них.

Ранее основатель фонда ФБК Алексей Навальный анонсировал акцию протеста на 12 июня. Возможно, что эта памятка стала для питерцев советом воздержаться от похода на протестный митинг.

Нина Калинина
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