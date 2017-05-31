10:04 31 мая 2017 1

Плакаты призывают хорошо подумать, прежде чем участвовать в уличных протестах Фото: Тwitter Федор Горожанко

На улицах Санкт-Петербурга появилась социальная реклама с призывом отказаться от несогласованных акций протеста. На плакатах, где изображена марионетка, написано: «Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации».

На плакате есть QR-код и ссылка на сайт комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга. На специальной странице сайта опубликованы рекомендации по участию в протестных акциях. Читателей призывают прежде, чем участвовать в акции, выяснить несколько важных моментов: кто организатор, есть ли согласие властей на ее проведение и так далее, пишет портал «Медуза».

В комитете особо подчеркнули, что любая акция протеста направлена против действующих чиновников, органа власти или полиции, а у участников протестов «нередко ослабевает способность к объективному восприятию реальности». Также у протестующих может возникать «ложная уверенность в отсутствии личной ответственности за происходящее».

Решившим пойти на протестную акцию власти советуют взять с собой паспорт и не оказывать сопротивления сотрудникам полиции в случае задержания. «Не делать ничего, что можно трактовать, как насильственные действия в отношении сотрудников полиции, вести себя корректно и вежливо», — отмечается в тексте на сайте. Далее приводятся самые частые нарушения граждан на митингах и ответственность за них.

Ранее основатель фонда ФБК Алексей Навальный анонсировал акцию протеста на 12 июня. Возможно, что эта памятка стала для питерцев советом воздержаться от похода на протестный митинг.