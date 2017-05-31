На Урале горожане и чиновники спасли олененка от мучений. ФОТО

14:12 31 мая 2017 1

Олененок теперь отдыхает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижнем Тагиле неравнодушные горожане и чиновники спасли от мучений олененка. По словам горожан, хозяева несчастного животного заставляли его без отдыха работать на прокате в городском парке.

«Олененок, по-видимому, устал, ибо дело под вечер, температура весь день была градусов 20 тепла. Начал садиться на землю. Девушка с пони начала орать на свою коллегу по цеху: „Не давай ему садиться! Быстрее поднимай его! Пройдись, чтоб передумал садиться!“ Смотреть на него страшно — взгляд, убитый этими вечными прокатами в жару! Еще и эту повозку к нему прикрепили! Жуть!» — писал один из горожан в соцсетях.

Раздосадованный муками животного, тагильчанин Александр Смирнов написал обращение в городскую администрацию. Чиновники разобрались в ситуации.

«Маршрут катания на животных не должен проходить через парки. С администрацией прокат никак не согласован. Хозяева олененка неоднократно получали штрафы, их сумма составляет 300 тысяч рублей. Также направлено письмо в полицию, чтобы они проследили за ситуацией», — сказано в ответе горожанину.