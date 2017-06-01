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01 июня 2017
31 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:08  01 июня 2017 0

На свердловском заводе сократили 300 человек. Мужчину, проработавшего на предприятии 30 лет, увезли на скорой

Попавшему под сокращение мужчине стало плохоФото: читатели «URA.RU»
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Увольнения из-за кризиса
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На Режевском никелевом заводе прошла предпоследняя волна сокращений — с предприятия сократили около трехсот человек. Об этом «URA.RU» сообщили работники предприятия.

По их словам, в четверг, 1 июня, они получили трудовые книжки. «Мужчине, который проработал на заводе 30 лет, стало плохо. Его увезли на скорой в больницу», — отметил собеседник агентства, добавив, что на предприятии осталось около 130 человек, которые «продолжают допиливать то, что осталось».

Проблемы на заводе начались в апреле этого года, когда около 450 сотрудников не полностью получили зарплату за март. Такое, как тогда отмечали на предприятии, произошло впервые за всю историю его работы. Незадолго до этого, в январе, стало известно о приостановке производства из-за низких цен на продукцию завода.

Сначала планировалось ввести для сотрудников режим вынужденного простоя (им платят две трети оклада), но позже стало известно, что завод будет остановлен полностью, в результате чего около 900 человек останутся без работы.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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