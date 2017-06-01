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01 июня 2017
21:36  01 июня 2017 0

Житель России и компания «кошелька» Собянина попали под санкции США из-за ядерной программы КНДР

Клипарт коллекторы, долги, кредиты,насилие, санкции
Россия попадает под санкции из-за Северной КореиФото: depositphotos.com © URA.RU
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Санкции против России вообще и Урала в частности
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США ввели новые санкции из-за ядерной программы Северной Кореи. Список коснулся и России.

Санкции США распространяются на граждан трех государств — России, КНДР и Китая. Ограничения распространяются на Игоря Мичурина, который по данным Минфина США связан с компанией Korea Tangun Trading Corporation, сообщает RT.

Санкции введены и против предприятий, зарегистрированных в России: Независимой нефтяной компании (ННК), ее «дочке» «Приморнефтепродукт» и Ardis-Bearings LLC. В Минфине США заявляют, что ННК попала в список, поскольку компания подписала контракт на поставки нефти в Северную Корею, пишет «Коммерсант». Отметим, владелец ННК Эдуард Худайнатов считается одним из «кошельков» мэра Москвы Сергея Собянина.

Под введённые против КНДР санкции также попали Корейская народная армия и Минобороны КНДР. В апреле Северная Корея предприняла несколько неудачных попыток запуска ракеты, напоминает «Национальная служба новостей».

Антон Степыгин
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