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28 апреля 2017
10:22  28 апреля 2017 2

«Кошелек» Собянина избавляется от крупного бизнеса

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., нефть
Выходец их ХМАО продает нефтяной бизнесФото: media.gazprom-neft.ru

Независимая нефтегазовая компания соратника Игоря Сечина Эдуарда Худайнатова обратилась к инвесторам с предложением приобрести от 25% компании, а также ряд активов, среди которых числится Хабаровский НПЗ.

Сейчас переговоры ведутся сразу с несколькими крупными инвесторами пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к продавцу и потенциальному покупателю, а также на профильного федерального чиновника.

Эксперты оценивают стоимость ННК в сумму около 4 млрд долларов, а значит, четверть удастся продать за 1 млрд.

По слухам, Эдуард Худайнатов считается одним из «кошельков» столичного градоначальника Сергея Собянина. Владелец нефтяной компании на протяжении нескольких лет возглавлял поселок Пойковский в Ханты-Мансийском автономном округе. Позже населенным пунктом руководил нынешний свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Лев Истомин
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