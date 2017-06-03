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Главные новости Пермского края
10:46  03 июня 2017 0

Пермь на полмесяца оставят без горячей воды. ГРАФИК

Вода из крана. Курган, кран, капли воды
В двух районах города на две недели отключат горячее водоснабжениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Перми с 5 июня начинаются опрессовки. Компания «Т-Плюс» опубликовала список домов Свердловского и Индустриального районов, где в ближайшее время отключат горячую воду.

В компании отмечают, что отключение воды во время испытаний трубопроводов — это вынужденная мера. «В рамках гидравлических испытаний („опрессовок“) создается повышенное давления на заранее выбранном участке трубопровода — с целью проверки его на механическую плотность и прочность. Это позволяет наиболее полно оценить состояние трубопроводов, задвижек, арматуры после зимы, выявить возможные скрытые дефекты и при необходимости внести корректировки в план ремонта тепловых сетей в летний период», — сообщается на сайте организации.

В «Т-Плюс» уточнили, что отключение горячей воды в двух районах города запланировано максиму на две недели. Управляющие компании и ТСЖ обязали разместить объявления о предстоящих опрессовках.

Нина Калинина
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