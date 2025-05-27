27 мая 2025

Бастрыкин запросил доклад об исчезновении шестилетнего ребенка в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела
Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования исчезновения шестилетнего мальчика в Кизеле (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следствие установило, что накануне ребенок ушел из квартиры дома на улице Энгельса в Кизеле. <...> Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, а также — о причинах и условиях исчезновения ребенка», — указано в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU писало, что поиски мальчика продолжались с 25 мая. По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, обнаружить местонахождение ребенка удалось благодаря найденным следам. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, однако у него отмечается выраженное обезвоживание.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования исчезновения шестилетнего мальчика в Кизеле (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Следствие установило, что накануне ребенок ушел из квартиры дома на улице Энгельса в Кизеле. <...> Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, а также — о причинах и условиях исчезновения ребенка», — указано в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU писало, что поиски мальчика продолжались с 25 мая. По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, обнаружить местонахождение ребенка удалось благодаря найденным следам. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, однако у него отмечается выраженное обезвоживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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