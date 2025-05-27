Бастрыкин запросил доклад об исчезновении шестилетнего ребенка в Пермском крае

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования исчезновения шестилетнего мальчика в Кизеле (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Следствие установило, что накануне ребенок ушел из квартиры дома на улице Энгельса в Кизеле. <...> Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела, а также — о причинах и условиях исчезновения ребенка», — указано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU писало, что поиски мальчика продолжались с 25 мая. По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, обнаружить местонахождение ребенка удалось благодаря найденным следам. Состояние мальчика оценивается как удовлетворительное, однако у него отмечается выраженное обезвоживание.
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