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Главные новости Челябинской области
11:55  03 июня 2017 0

Строители украли 7,4 млн федеральных рублей при ремонте воинской части в Озерске. Возбуждено дело

Развязка. Стройка. Мост. Челябинск., мост, стройка, рабочий
На стройке в воинской части вскрыли коррупционную схемуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске при строительстве и реконструкции воинской части было похищено 7,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. Прокуратурой Челябинской области возбуждено уголовное дело.

В рамках госконтракта в 2012 году Управление капитального строительства МЧС России затребовало из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Договор на реконструкцию части в ЗАТО в поселке Нагорный был заключен с компанией «РусЛайн М». В декабре прошлого года компания представила документы к оплате, в которых содержались ложные сведения.

Как выяснила прокурорская проверка, объемы и качество работ, а также заявленные материалы в документах, не соответствовали фактически выполненным работам. Несоответствия выявлены на 7,4 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Нина Калинина
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