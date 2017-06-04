08:59 04 июня 2017 0

Полина Богусевич будет представлять Россию на детском "Евровидении" Фото: скрин YouTube

В конкурсе детское «Евровидение 2017» Россию представит 13-летняя москвичка Полина Богусевич. Девочка стала победительницей всероссийского отборочного тура, выступив с композицией «Крылья» на конкурсе в «Артеке».

За право представлять Россию на международном детском песенном конкурсе боролся 21 участник, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу международного детского центра «Артек».

Выступления юных артистов оценивали певица Дина Гарипова, директор канала «Карусель» Татьяна Цыварева, композиторы Григорий Гладков и Евгений Крылатов, а также финалистка детского «Евровидения» Лерика, уточняет телеканал «Звезда».

Детское «Евровидение» в этом году пройдет в Грузии. Финал конкурса запланирован на 26 ноября.