В России снимут драму про Wildberries

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук анонсировал съемки биографической драмы об истории создания маркетплейса. По его словам, автором идеи и продюсером картины выступит он сам. Бюджет так называемого байопика составит 200 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Бакальчука.
«История создания и развития Wildberries — готовый сценарий для захватывающего фильма. В ней есть все: взлеты и падения, любовь и крепкая семья, кризисы и конфликты, харизматичные главные герои и хрестоматийные злодеи», — заявил Владислав Бакальчук. Его слова передает Forbes, ссылаясь на пресс-службу предпринимателя.
При этом имена актеров пока что неизвестны. Не сообщается и о том, будет ли пока еще текущая супруга Владислава, Татьяна Ким, задействована в производстве картины.
В июне этого года Wildberries объявил о стратегическом союзе с группой Russ для создания новой цифровой торговой платформы. Это слияние Владислав Бакальчук посчитал рейдерским захватом. После начался открытый конфликт между супругами Бакальчук. В настоящий момент супруги проходят через развод в судебном порядке. Недавно Татьяна Бакальчук отказалась от фамилии мужа и вернула себе девичью — Ким, передает RT. Она также подала в адрес мужа судебный иск, сообщает РАПСИ.
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