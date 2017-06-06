{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
13:35  06 июня 2017 0

Магнитогорский металлургический комбинат объявил о переименовании

ММК. 85 лет. Магнитогорск, искры, ммк, фейерверк, металл, плавка, производство, завод, домна, доменщик, доменная печь 9
Изменение произошло в связи с приведением устава предприятия в соответствие с законом РФФото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский металлургический комбинат сообщает на своем сайте об изменении фирменного наименования. Изменение коснулось формы организации предприятия.

«Изменение наименования открытого акционерного общества „Магнитогорский металлургический комбинат“ произведено в целях приведения Устава общества в соответствие с нормами действующего законодательства (ФЗ „О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации“ от 05.05.2014 №99-ФЗ)», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия.

Таким образом, открытое акционерное общество — ОАО «ММК» теперь будет именоваться — публичное акционерное общество — ПАО «ММК». Полное название на русском языке — «Магнитогорский металлургический комбинат», на английском — PublicJointStockCompanyMagnitogorskIron & SteelWorks, сокращенным фирменным наименованием — PJSCMMK.

Адрес, номера телефонов, иные реквизиты, кроме названия, предприятия остаются без изменений.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров