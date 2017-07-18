19:20 18 июля 2017 4

Пара держит интригу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Представитель певца Николая Баскова Марина Наумова подтвердила информацию о его скорой свадьбе с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. Она уточнила, что артист собирается сыграть свадьбу в октябре в столице Чечни.

«Информация, которая появилась сегодня в Instagram, соответствует истине. Свадьба Николая и Виктории планируется на 5 октября в Грозном, это действительно так», — рассказала RT Марина Наумова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в соцсетях о предстоящей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой. Певец сделал телеведущей предложение на приеме по случаю первого матча в сезоне ФК «Ахмат».

Ранее Николай Басков весьма коротко высказался о предстоящем торжестве. «Меня не волнует мнение тех, кто думает, что это пиар, кто во что верит или не верит. Предложение было сделано, девушка ответила „да“. Я никогда раньше не делал никому официальных предложений», — заявил Басков. его слова приводит портал «Дни.ру».

В свою очередь потенциальная невеста Виктория Лопырева на своей странице в Instagram опубликовала отрывок из советского фильма «Кавказская пленница», напоминает «Федеральное агентство новостей». На видео герой Шурик говорит, что «Свадьбы не будет!».