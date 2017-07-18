«Мисс Россия-2003», известная модель Виктория Лопырева опровергла слухи о возможном замужестве с певцом Николаем Басковым. В своем Instagram она разместила отрывок из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», где Шурик заявляет: «Свадьбы не будет!».
«Всем хорошего настроения и отличного дня!» — пожелала подписчикам Виктория, не желая вдаваться в объяснения.
Ранее Рамзан Кадыров заявил, что 5 октября в Грозном сыграют свадьбу Николай Басков и Виктория Лопырева. Кадыров добавил, что Басков сделал предложение на приеме в честь гостей презентации футбольного клуба «Ахмат», пишет «Газета.Ru».
Сам Басков ранее заявил, что знаком с Викторией уже десять лет и настало время создавать семью. «В Грозном я подарил кольцо Вике и надеялся, что у нас состоится помолвка, но события повернулись так, что уже через два с половиной месяца у нас свадьба. Главное, Вика сказала „да“ и я счастлив. А Рамзану Ахматовичу огромное спасибо за то, что ускорил события», — приводит слова артиста телеканал 360.
Ранее благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову по интернету разлетелся ролик, в котором Басков делает предложение Виктории Лопыревой, она соглашается, и певец надевает на палец избранницы кольцо.
Басков сообщил также, что его отношения с певицей Софи Кальчевой давно сошли на нет. «У нас был своего рода „гостевой брак“, который нас устраивал. Но сейчас я понял, что хочу определиться со спутницей жизни, жениться, создать семью», — признался Николай Басков.