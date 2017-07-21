Пчелы облюбовали под улей фонарный столб в центре Перми. ФОТО

Необычное поведение пчел привлекло внимание жителей столицы Прикамья: насекомые начали роиться прямо на фонарном столбе между укрепленных на нем дорожных знаков. По всей вероятности, пчелиный рой решил организовать там улей.
Не совсем привычную картину пермяки обнаружили на улице Героев Хасана. Фотография роящихся возле столба пчел была опубликована в паблике «Пермь активная» в социальной сети «ВКонтакте».
Специалисты предполагают, что пчелы — не дикие, и жить на столбе в городе не будут. Биологи пояснили, что, скорее всего, в период роения матка с частью старой пчелиной семьи оставила улей и улетела по недосмотру пасечника — явление нередкое, но непривычное для горожан.
Некоторые из комментаторов к явлению пчел отнеслись крайне настороженно:
«Спасибо, больше там проходить не буду».
Также специалисты отметили, что причиной необычного явления могло стать запоздалое лето: обычно в конце июля роение заканчивается и пчелы уже вовсю собирают мед.