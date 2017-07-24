Судья Конституционного суда (КС) Сергей Князев публично выступил против решения КС об отказе рассматривать жалобу челябинского экс-сенатора Константина Цыбко по поводу даты лишения его полномочий. Он обнародовал свое особое мнение, в котором заявил, что неоднозначность, нечеткость и противоречивость законодательного регулирования ведут к произволу и ослабляют гарантии защиты конституционных прав и свобод, передает корреспондент «URA.RU».
Константин Цыбко оспаривал в судах запись в трудовой книжке, согласно которой последним днем его работы в Совете федерации значится 23 сентября 2015 года. Дело в том, что только на следующий день Заксобрание Челябинской области приняло решение о назначении новым сенатором Олег Цепкина. Это постановление вступило в силу 24 сентября.
Сергей Князев на этом примере обратил внимание, что ЗСО могло не собрать кворум в тот день. Депутаты могли указать другую дату вступления Цепкина в полномочия. Поэтому утром 24 сентября Цыбко должен был оставаться сенатором (более того, 24 сентября сенатор участвовал в работе Совета федерации и официально внес в Госдуму законопроект о праве прокуроров прекращать уголовные дела). Сергей Князев не согласился с решение Конституционного суда о том, что спорная норма «не содержит какой-либо неопределенности».
Сам Константин Цыбко обратил внимание на то, что 22 сентября он направил фельдъегерской почтой запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ. В них были указаны фальсификации доказательств (протоколы допроса одних и тех же свидетелей с разными показаниями и т. п.). Также Цыбко указал на получателей похищенных из бюджета Озерска денег. Однако из-за истечения срока его полномочий на сутки раньше, у силовиков уже не было возможности отреагировать на запросы. Кроме того, 24 сентября было утверждено обвинительное заключение по делу экс-сенатора, без разрешения Совета федерации, поскольку Цыбко уже не был его членом.
«Для сути рассматриваемого моего дела спор о дате прекращения полномочий не имеет принципиального значения. Но, это редчайший случай, судья публично и открыто указал на произвол в отношении члена Совфеда. Мы уже указывали на нарушения и фальсификации материалов дела, на игнорирование депутатских запросов. Сомнения в объективности следствия и моего преследования высказали фактически уже все высшие органы власти», — подчеркнул Константин Цыбко.
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Ранее президентский совет по правам человека пришел к выводу, что «с большой долей вероятности» в расследовании дела Цыбко «имеется следственная ошибка». Приговор по делу будет оглашен 3 августа. Экс-сенатора обвиняют в получении взяток от магнитогорца Евгения Тарасова за назначение сити-менеджером Озерска и его земляка бизнесмена-строителя Олега Лакницкого за помощь в реализации проектов в этом «закрытом» городе. Бывший сенатор уверяет, что его оговорили и во время судебного разбирательства вскрыл массу фальсификаций доказательств.