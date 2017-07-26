Под окнами «дома журналистов» сгорели три автомобиля. ФОТО

В результате пожара на автостоянке на улице Соболева в Екатеринбурге сгорели три автомобиля. Происшествие произошло около четырех часов утра 26 июля.
По информации ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади 6 кв. м огнем были повреждены Skoda Rapid, ВАЗ-2114 и Ford Fiesta. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Пожар потушен в течение четырех минут.
Как сообщают очевидцы пожара, возгорание началось со «Шкоды». Ему предшествовали несколько хлопков. Два автомобиля выгорели практически полностью, у «Форда» повреждены салон и кузов. Пострадали также несколько автомобилей, которые были припаркованы неподалеку от очага возгорания.
Пожар произошел на парковке между пятым и четвертым корпусами дома №21 по улице Соболева. Рядом расположен так называемый «дом журналистов». В случае промедления ущерб мог быть гораздо больше — прилегающая к домам территория сплошь заставлена машинами.
Причину возгорания будут устанавливать с помощью камер наблюдения, установленных на жилых домах.