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Главные новости Челябинской области
16:54  27 июля 2017 0

Крупный челябинский вуз начнет ковать кадры для трубопрокатного завода

Многолетнее сотрудничество вышло на новый уровеньФото: Пресс-служба ЧТПЗ

Группа ЧТПЗ и Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета подписали дорожную карту о сотрудничестве.

Согласно документу, теперь предприятие будет сотрудничать с вузом сразу по нескольким направлениям: наукоемкая работа, совместное совершенствование технологий, работа со студентами и реализация программы «Стажеры» на базе ЧТПЗ, профориентация среди школьников, повышение квалификации белых металлургов на базе вуза.

Сотрудничество между ЧТПЗ и Южно-Уральским госуниверситетом длится уже несколько десятилетий — в рядах белых металлургов сегодня трудятся более тысячи выпускников вуза. Подписание дорожной карты позволит выстроить сотрудничество более четко.

«Сегодня мы заключили дорожную карту, пошагово ее прописали и определили временные рамки. Главное, что Политехнический институт будет готовить студентов для работы на ЧТПЗ начиная с первых курсов, также преподаватели и сотрудники завода единовременно будут повышать свою квалификацию», − рассказал директор ЮУрГУ Сергей Ваулин.

Партнеры уже приступили к реализации программы. Следующая рабочая встреча с подведением итогов проделанной работы состоится в октябре 2017 года.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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