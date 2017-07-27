Группа ЧТПЗ и Политехнический институт Южно-Уральского государственного университета подписали дорожную карту о сотрудничестве.
Согласно документу, теперь предприятие будет сотрудничать с вузом сразу по нескольким направлениям: наукоемкая работа, совместное совершенствование технологий, работа со студентами и реализация программы «Стажеры» на базе ЧТПЗ, профориентация среди школьников, повышение квалификации белых металлургов на базе вуза.
Сотрудничество между ЧТПЗ и Южно-Уральским госуниверситетом длится уже несколько десятилетий — в рядах белых металлургов сегодня трудятся более тысячи выпускников вуза. Подписание дорожной карты позволит выстроить сотрудничество более четко.
«Сегодня мы заключили дорожную карту, пошагово ее прописали и определили временные рамки. Главное, что Политехнический институт будет готовить студентов для работы на ЧТПЗ начиная с первых курсов, также преподаватели и сотрудники завода единовременно будут повышать свою квалификацию», − рассказал директор ЮУрГУ Сергей Ваулин.
Партнеры уже приступили к реализации программы. Следующая рабочая встреча с подведением итогов проделанной работы состоится в октябре 2017 года.