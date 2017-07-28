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28 июля 2017
Главные новости Москвы
22:31  28 июля 2017 5

В МИДе признали инцидент с самолетом Рогозина провокацией

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, вопрос
Самолет с пассажирами развернули прямо в воздухеФото: Pixabay

Российский МИД назвал сознательной провокацией инцидент с российским пассажирским самолетом, который с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на борту летел из Москвы в молдавский Кишинев и не был допущен в воздушное пространство Румынии. В министерстве заявили, что произошедшее нанесло серьезный ущерб отношениям двух стран.

Представители МИДа выразили протест поверенному в делах Румынии в РФ Виореллу Кожокару. Данный инцидент, по мнению российской стороны, требует тщательного расследования, пишет «Национальная служба новостей». В документе подчеркивается, что решение румынской стороны о запрете полета самолета авиакомпании «Глобус» над территорией страны создало угрозу жизни и безопасности 160 пассажиров, находившихся на борту, среди которых был и Рогозин.

В итоге воздушное судно вынуждено было приземлиться на запасном аэродроме в Минске. После отказа румынских властей пропустить самолет, Дмитрий Рогозин написал в своем блоге в «Твиттере», что авторам демарша следует ждать ответа, назвав их «гадами».

Лев Истомин
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