В Екатеринбурге — нашествие велосипедистов: сотни людей на великах ездят по улицам города. Акция называется «Веломагистраль-2017» и является самой массовым велопробегом в столице Урала.
Как рассказали «URA.RU» организаторы мероприятия, в нем участвуют порядка 500 человек. Среди них — самые разные люди, в том числе шоумены, артисты, бизнесмены, спортсмены. Сопровождают колонну победительницы конкурсов прошлых лет «Мисс Вело-Город».
Участие в пробеге платное (100 рублей), но зато каждый участник получит в подарок карту и значок. По их словам, главная цель акции — показать, как много в Екатеринбурге любителей велоезды (по данным организации «Вело Город», в столице Урала насчитывается порядка 60 тысяч велосипедистов).