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Главные новости Свердловской области
14:00  30 июля 2017 0

Сотни людей на велосипедах заполонили улицы Екатеринбурга. ФОТО, ВИДЕО

Велопробег Веломагистраль 2017
В столице Урала прошла самая массовая велоакция в годуФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В Екатеринбурге — нашествие велосипедистов: сотни людей на великах ездят по улицам города. Акция называется «Веломагистраль-2017» и является самой массовым велопробегом в столице Урала.

Как рассказали «URA.RU» организаторы мероприятия, в нем участвуют порядка 500 человек. Среди них — самые разные люди, в том числе шоумены, артисты, бизнесмены, спортсмены. Сопровождают колонну победительницы конкурсов прошлых лет «Мисс Вело-Город».

Участие в пробеге платное (100 рублей), но зато каждый участник получит в подарок карту и значок. По их словам, главная цель акции — показать, как много в Екатеринбурге любителей велоезды (по данным организации «Вело Город», в столице Урала насчитывается порядка 60 тысяч велосипедистов).

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В акции приняли участие около 500 человек Андрей Гусельников © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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