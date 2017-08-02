22:23 02 августа 2017 0

"Территория смыслов" запустила смену молодых политиков. К ним приехали из АП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин модерировал встречу лидеров парламентских фракций с участниками молодежного лагеря «Территория смыслов», которая прошла в среду, 2 августа. В ходе разговора вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев предложил провести конкурс среди участников форума. Победители станут помощниками депутатов-единороссов на общественных началах.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал вернуть имперский флаг и гимн «Боже Царя храни», а также заявил, что «настало время для президента от ЛДПР», так как «от либералов был Ельцин. От коммунистов и консерваторов Путин и Медведев. Они — бывшие члены КПСС», — уточнил Жириновский.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что сейчас нужно «взять всё самое лучшее из тысячелетней истории нашей страны», пожаловался на плохие показатели российской экономики и на дефицит бюджета. В то же время поддержал государственную международную политику. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов призывал молодежь «заниматься любимым делом». А также говорил о важности получения образования.

Участие Ярина — до сих пор не публичного руководителя, демонстрирует открытость администрации президента и ее готовность к диалогу с самыми различными общественными, социальными и возрастными группами, считает политолог, глава АПЭК Дмитрий Орлов.

«Кроме того, это свидетельствует очевидное внимание администрации президента к молодежной политике страны. Она была заявлена как приоритетной, и сохраняется в этом качестве», — рассказал «URA.RU» политолог.

Отношение Кремля к работе с молодежью простое и понятное, утверждает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов: «Молодежь — это будущее. По этой причине это крайне важно. И все то что делается сегодня делается ради молодежи. Участие Ярина в мероприятии объяснимо и естественно, так же, как и участие руководителей парламентских партий».

Поскольку сам форум «Территория смыслов» расставляет некоторые акценты во внутренней политике, то лучшего модератора было не найти, считает политтехнолог, руководитель региональных программ близкого к Кремлю ЭИСИ Андрей Колядин. Он рассказал «URA.RU», почему Ярин — одна из лучших кандидатур, которую следовало отправить на общение с молодежью.

«Кому как не ему это делать? Ярин один из немногих, кто прошел все этапы внутренней политики.

Он работал в регионах, был заместителем полпреда, работал в АП. То есть на собственных кончиках пальцев сосредоточил весь тот опыт, которым он будет делиться сейчас на «Территории смыслов»», — заявил он.

Напомним, что в августе молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» принимает смену молодых политиков.