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Главные новости Свердловской области
15:09  07 августа 2017 0

В Екатеринбурге собираются построить высотку, которая погрузит в тень бизнес Дацюка. ФОТО

Конструктивизм. Майорова. Екатеринбург, альфа банк, улица 8марта, дом контор, здание, улица малышева
За "Домом контор" появится еще одна высоткаФото: Анна Майорова © URA.RU

В центре Екатеринбурга — вплотную к «Дому контор» и комплексу апартаментов «Радиус» — планируют построить 24-этажную гостиницу. Концепцию здания будут обсуждать 10 августа на градсовете.

В документах, подготовленных архитектурным бюро «Гордеев-Демидов», говорится, что застройка развернется на площади 0,18 га, а высота здания будет достигать 80 метров. Здесь будет 227 гостиничных номеров, офисы, подземная парковка на сто машиномест. При этом пока не показали, как будет выглядеть сама гостиница. Очевидно, перед проектировщиками сейчас стоит цель согласовать ее размещение и этажность.

«Основная идея концепции — создание максимума комфортных площадей на отведенной территории, используемой в соответствии с градостроительным зонированием. …В границах проектируемого участка присутствуют сети различного назначения, обслуживающие расположенные внутри него здания и сооружения.Основной подъезд к зданию предполагается с улицы Малышева», — говорится в пояснительной записке.

Ранее в интервью «URA.RU» хоккеист Павел Дацюк признался, что является собственником строящегося здания во дворе «Дома контор» — комплекса «Радиус».

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Голубой «треугольник» посередине и есть проектируемая гостиница Фото: официальный сайт администрации Екатеринбурга

Сергей Дианов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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