Один из лидеров скандальной организации «Совесть» Андрей Калошин будет принимать участие в довыборах в Думу ХМАО. Эту информацию Калошин сам подтвердил корреспонденту «URA.RU».
Калошин вошел в состав списка КПРФ и даже уже получил удостоверение кандидата на предстоящие выборы. Представитель «Совести», которая считается самой радикально настроенной молодежной организацией ХМАО, заявил, что не будут использовать классическую агитацию.
«Мы не будем развешивать баннеры и раздавать листовки. У нас концепция такова — с момента последних выборов мы плодотворно вели протестную деятельность, искали точки взаимодействия с администрацией и населением. И теперь эта стратегия должна принести свои плоды», — рассказал Андрей Калошин.
Представители «Совести» уже принимали участие в выборах в Думу ХМАО (выдвигались от КПРФ) — во время кампании 2016-го года полицейские задержали нескольких кандидатов в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Члены общественной организации обвинили стражей закона в многочисленных нарушениях. Лидеры «Совести» уверены, что в этом году им не стоит ждать визита силовиков.
«Полиция еще тогда поняла, что партийное руководство и окружное, и федеральное не позволит решать вопрос такими грубыми силовыми методами. Мы системная оппозиция, парламентская фракция. За нами сила, которая своих на растерзание не отдает», — добавил Андрей Калошин.
Как ранее писало «URA.RU», 10 сентября в Югре пройдут довыборы в Думу ХМАО, победители которых займут места Юрия Важенина, ушедшего в Совет Федерации, и Сергея Дегтярева, ставшего мэром Нефтеюганска. От «Единой России» ранее были выдвинуты Александр Зеленский и Ирина Урванцева. Кандидатам от ЛДПР стали Игорь Кондратцев и Иван Мацин, от «Справедливой России» — Никита Смирнов и Игорь Банин. От «Яблока» пытался принять участие Евгений Дерезин — избирком отказал ему в регистрации. Комиссия также не приняла документы от самовыдвиженца Виктора Кузнецова.
КПРФ выдвинула на выборы Андрея Калошина и Артема Аминова. Организация «Совесть», получившая славу радикально настроенной многочисленной молодежной группировки, весной 2017-го года заявила о своих политических амбициях на серии массовых акций протеста. Активисты, напомним, принимали участие в массовых драках с кавказцами, после чего несколько членов «Совести» стали фигурантами уголовных дел, а их лидер Руслан Аюпов находится в федеральном розыске.