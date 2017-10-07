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07 октября 2017
16:01  07 октября 2017 2

«Уральского пельменя» Андрея Рожкова уложили на лопатки во время поздравления Путину. ВИДЕО

Шоу «Уральские пельмени» - Журчат рубли. Екатеринбург, уральские пельмени, брекоткин дмитрий, рожков андрей
К такому повороту Рожков, впрочем, был готовФото: Александр Мамаев © URA.RU

Капитан команды КВН и творческого объединения «Уральские пельмени» Андрей Рожков оригинально поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Эстафету по поздравлению шоумен принял от хоккеиста Александра Овечкина.

«Принял эстафету #ПоздравьПрезидента от @aleksandrovechkinofficial, вышел на ковёр поздравить, но молодёжь шустрее оказалась)) Поздравляю с Днем рождения!» — прокомментировал Рожков запись, на которой запечатлено, как он начинает поздравлять Путина, однако посреди выступления к нему подбегает подросток и отработанным приемом бросает кавээнщика на пол. Юноша поздравил президента от федерации дзюдо «Урал-Западная Сибирь».

Сам Рожков передал эстафету по поздравлению президента актрисе Екатерине Волковой и актеру и телеведущему Вячеславу Манучарову. В свою очередь Овечкину, который передал эстафету Рожкову, «поручение» дала актриса Анастасия Заворотнюк, отмечает RT.

Наталия Вершинина
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