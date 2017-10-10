Шесть человек пострадали в результате ДТП на трассе Нижневартовск—Сургут. Водитель КАМАЗа, перевозившего вахтовиков, не справился с управлением, и машина перевернулась. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
По словам начальника пресс-службы Ирины Валюк, вахтовики направлялись на работу из Нижневартовска в Пыть-Ях. На 152-м км автодороги водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть. После ДТП шесть пострадавших были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Пассажиры и водители других автомобилей в ДТП не пострадали.
«В данный момент сотрудники полиции устанавливают все детали произошедшего», — добавила собеседница агентства.