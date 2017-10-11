Родственница мужчины, отбывающего наказание в колонии Соликамска, пожаловалась, что он не может получить от нее посылки. По ее словам, администрация ИК не торопится забирать передачки с почты, и продукты, которые она посылает, портятся.
Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае, женщина рассказал, что посылки задерживались уже несколько раз. «Продукты имеют свойство портиться, а кто возместит ущерб за испорченные продукты?» — написала она омбудсмену Татьяне Марголиной.
Уполномоченный по правам человека обратилась в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Выяснилось, что посылка лежала на почты в ожидании адресата уже две недели. От начальника колонии потребовали исправить ситуацию.
При этом, как пояснили «URA.RU» в пресс-службе омбудсмена, ранее никто на задержки посылок в эту колонии не жаловался.