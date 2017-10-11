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Главные новости Пермского края
10:58  11 октября 2017 0

В колонии Прикамья пожаловались на беспредел с посылками. «Кто возместит ущерб?»

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Администрация ИК не торопится забирать передачки с почты, и продукты, которые посылают заключенным, портятсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родственница мужчины, отбывающего наказание в колонии Соликамска, пожаловалась, что он не может получить от нее посылки. По ее словам, администрация ИК не торопится забирать передачки с почты, и продукты, которые она посылает, портятся.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Пермском крае, женщина рассказал, что посылки задерживались уже несколько раз. «Продукты имеют свойство портиться, а кто возместит ущерб за испорченные продукты?» — написала она омбудсмену Татьяне Марголиной.

Уполномоченный по правам человека обратилась в прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Выяснилось, что посылка лежала на почты в ожидании адресата уже две недели. От начальника колонии потребовали исправить ситуацию.

При этом, как пояснили «URA.RU» в пресс-службе омбудсмена, ранее никто на задержки посылок в эту колонии не жаловался.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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