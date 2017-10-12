Экс-главу администрации Челябинска оставили в СИЗО

Челябинский областной суд 12 октября, в четверг, отложил рассмотрение апелляции адвокатов бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Как передает корреспондент «URA.RU», заседание перенесли на 19 октября на 9 утра по ходатайству адвоката. Прокурор попросил приобщить ряд документов, защитникам потребовалось время ознакомиться.
Защита настаивала на изменении меры пресечения экс-главе администрации, взятого под стражу, на более мягкую. Адвокаты заявили, что следствие не указало доказательств того, что Давыдов может скрыться. При обыске были изъяты заграничный и гражданский паспорт. Осмотры проходили по месту жительства Сергея Давыдова и его малолетних детей. Давление на свидетелей экс-глава администрации не оказывал, отягчающих обстоятельств нет.
Сергей Давыдов обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия он причастен к выводу крупных сумм со счетов МУП «ЧКТС» с 2012 по 2015 годы. Бывший сити-менеджер был задержан 29 сентября, и по решению Центрального райсуда Челябинска взят под стражу до 29 ноября.
Расследование ведет УФСБ по Челябинской области.