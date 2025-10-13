Украина атаковала Крым 16 беспилотниками

Срочная новость
В период с 7:00 до 8:00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Крыма. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым» — говорится в сообщении.
