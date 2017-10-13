Телеканал «Матч ТВ» посвятил Екатеринбургу девятый выпуск проекта «НЕфутбольная страна». Передача посвящена городам, принимающим ЧМ-2018, ее ведут бывший футболист Евгений Савин и бывший журналист Дмитрий Егоров. Программа выйдет в эфир субботу, 14 октября.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе телеканала, главной задачей телеведущих стал тест-драйв разборных трибун Центрального стадиона, которые зарубежные СМИ прозвали «странными». «Выяснилось, что такой проект реализуется не в первый раз, и полностью рассеять последние сомнения Дмитрий и Евгений смогли лично, поднявшись на трибуны. Правда, без камер, только с мобильными телефонами — таковы правила безопасности», — сообщили на телеканале.
На «Матч ТВ» также обещают рассказать зрителям, какой вид спорта в Екатеринбурге популярнее футбола, как ведущие испытали на прочность легендарный уральский характер, познакомились с основателями Свердловского рок-клуба и баскетболистками УГМК.
Евгений Савин в сезоне 2011-2012 играл в свердловском «Урале» и рассказал, что ему было приятно вернуться в уральскую столицу. «Екатеринбург невероятно разнообразен с точки зрения занятий спортом. Здесь большое количество баскетбольных, хоккейных, волейбольных команд, которые становились и становятся чемпионами России, — заявил Савин. — Здесь любят футбол, и я уверен, что город гостеприимно встретит спортсменов и зрителей предстоящего турнира».
Центральный стадион в Екатеринбурге реконструируется к чемпионату мира 2018 года. Временные трибуны нужны, чтобы вместить большее количество зрителей, правда, конструкции пришлось расположить за чашей арены. Из-за этого болельщики забеспокоились, что с них не будет видно футболистов на поле. Этот миф уже развеяло «URA.RU» с помощью эксперимента.