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13 октября 2017
12 октября 2017
18:26  13 октября 2017 0

«Матч ТВ» отправил своих главных звезд в Екатеринбург на тест-драйв «странных» трибун Центрального

Савин и Егоров прогулялись рядом с Ельцин ЦентромФото: пресс-служба "Матч ТВ"
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Телеканал «Матч ТВ» посвятил Екатеринбургу девятый выпуск проекта «НЕфутбольная страна». Передача посвящена городам, принимающим ЧМ-2018, ее ведут бывший футболист Евгений Савин и бывший журналист Дмитрий Егоров. Программа выйдет в эфир субботу, 14 октября.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе телеканала, главной задачей телеведущих стал тест-драйв разборных трибун Центрального стадиона, которые зарубежные СМИ прозвали «странными». «Выяснилось, что такой проект реализуется не в первый раз, и полностью рассеять последние сомнения Дмитрий и Евгений смогли лично, поднявшись на трибуны. Правда, без камер, только с мобильными телефонами — таковы правила безопасности», — сообщили на телеканале.

На «Матч ТВ» также обещают рассказать зрителям, какой вид спорта в Екатеринбурге популярнее футбола, как ведущие испытали на прочность легендарный уральский характер, познакомились с основателями Свердловского рок-клуба и баскетболистками УГМК.

Евгений Савин в сезоне 2011-2012 играл в свердловском «Урале» и рассказал, что ему было приятно вернуться в уральскую столицу. «Екатеринбург невероятно разнообразен с точки зрения занятий спортом. Здесь большое количество баскетбольных, хоккейных, волейбольных команд, которые становились и становятся чемпионами России, — заявил Савин. — Здесь любят футбол, и я уверен, что город гостеприимно встретит спортсменов и зрителей предстоящего турнира».

Центральный стадион в Екатеринбурге реконструируется к чемпионату мира 2018 года. Временные трибуны нужны, чтобы вместить большее количество зрителей, правда, конструкции пришлось расположить за чашей арены. Из-за этого болельщики забеспокоились, что с них не будет видно футболистов на поле. Этот миф уже развеяло «URA.RU» с помощью эксперимента.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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