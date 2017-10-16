В массовой драке в Челябинске проломили голову подростку

В Челябинске пострадал 16-летний подросток, который участвовал в массовой драке несовершеннолетних в Центральном районе. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКРФ по региону, его госпитализировали утром 15 октября с открытой черепно-мозговой травмой.
Драка произошла во дворе одного из домов в Центральном районе города. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Силовики проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.