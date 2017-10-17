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17 октября 2017
16 октября 2017
17:14  17 октября 2017 0

«В дверь не пролазили!» В Екатеринбурге эвакуируют главный уральский вуз. ФОТО

Причиной тревоги стал телефонный звонокФото: читатели "URA.RU"
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В Екатеринбурге проводится эвакуация в Уральском федеральном университете. Об этом «URA.RU» сообщили студенты вуза.

Всех учащихся и преподавателей попросили покинуть здание на улице Мира — в результате у входа образовалась давка. «В дверь не пролазили!» — поделился впечатлениями один из эвакуированных.

По данным «URA.RU», как и в предыдущих сериях массовых «минирований», причиной эвакуации людей из здания стало сообщение по телефону. «Эвакуация проводится в связи с поступившим телефонным звонком, содержание которого носило некий криминальный характер», — рассказал агентству руководитель пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент здание проверяют взрывотехники. «Для органов внутренних дел обеспечение безопасности людей — главная задача, поэтому и проводится комплекс мер реагирования, — сообщил пресс-секретарь полицейского главка. — Оснований для панических настроений и для утверждения, что старинному зданию и людям, обучающимся и работающим в нем, имеется реальная угроза, нет. Об итогах проверки сообщу по ее завершению».

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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