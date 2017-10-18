Ведущий «Первого канала» Владимир Познер побеседовал с главным интервьюером российского YouTube Юрием Дудем. Легенда российской диалоговой журналистики рассказал, почему в свое время не смог взять интервью у основателя компании ЮКОС Михаила Ходорковского.
Познер признался, что хотел поговорить с опальным олигархом после того, как тот выйдет на свободу. Ведущий позвонил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и «попросил совета». Песков дал добро, но после того, как Ходорковский сделал первое политическое заявление, его кандидатура была вписана в стоп-лист программы.
Помимо известного бизнесмена, в эфир передачи не могут попасть блогер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак, добавил Познер.
Также российский журналист рассказал, что ему неприятно от того, что недавно произошло в эфире «Первого канала». Напомним, ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин схватил американского журналиста Майкла Бома за шею и попросил его не провоцировать.
Портал theins.ru уточняет, что Шейнин много лет работал редактором в программе «Познер». Сам Познер говорит, что не обменивается с Шейниным политическими взглядами и считает его своим преданным другом.
Ранее Познер раскритиковал способ выбора победителей на премии «ТЭФФИ-2017». По его мнению, «нынешний порядок проведения „ТЭФИ“ не имеет ничего общего с демократическим выбором», — приводит его слова «Утро.ру». Журналист Владимир Соловьев, получивший приз как лучший интервьюер России, сказал, что Познер пропустил возможность промолчать и просто завидует тому, что сам ничего не получил.