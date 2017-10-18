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18 октября 2017
17:24  18 октября 2017 0

Познер рассказал, почему не смог взять интервью у Ходорковского. Откровение — на YouTube-канале Дудя. ВИДЕО

Легенда телеинтервью пришел к звезде YouTubeФото: prt scr YouTube

Ведущий «Первого канала» Владимир Познер побеседовал с главным интервьюером российского YouTube Юрием Дудем. Легенда российской диалоговой журналистики рассказал, почему в свое время не смог взять интервью у основателя компании ЮКОС Михаила Ходорковского.

Познер признался, что хотел поговорить с опальным олигархом после того, как тот выйдет на свободу. Ведущий позвонил пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и «попросил совета». Песков дал добро, но после того, как Ходорковский сделал первое политическое заявление, его кандидатура была вписана в стоп-лист программы.

Помимо известного бизнесмена, в эфир передачи не могут попасть блогер Алексей Навальный и телеведущая Ксения Собчак, добавил Познер.

Также российский журналист рассказал, что ему неприятно от того, что недавно произошло в эфире «Первого канала». Напомним, ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин схватил американского журналиста Майкла Бома за шею и попросил его не провоцировать.

Портал theins.ru уточняет, что Шейнин много лет работал редактором в программе «Познер». Сам Познер говорит, что не обменивается с Шейниным политическими взглядами и считает его своим преданным другом.

Ранее Познер раскритиковал способ выбора победителей на премии «ТЭФФИ-2017». По его мнению, «нынешний порядок проведения „ТЭФИ“ не имеет ничего общего с демократическим выбором», — приводит его слова «Утро.ру». Журналист Владимир Соловьев, получивший приз как лучший интервьюер России, сказал, что Познер пропустил возможность промолчать и просто завидует тому, что сам ничего не получил.

Иван Антонов
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