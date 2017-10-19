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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
15:02  19 октября 2017 0

В ДТП в ХМАО погибла школьница, еще двое детей ранены. Момент смертельной аварии попал на ВИДЕО

В аварии погибли два человека, пострадали четвероФото: пресс-служба УМВД по ХМАО

В ночь на 19 октября в городе Радужном в Ханты-Мансийском автономном округе произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке улиц 50 лет Победы и Нефтяников.

«22-летний гражданин за рулем автомобиля „ВАЗ-2112“ выехал на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль „Лада Приора“ под управлением 38-летнего водителя», — рассказала «URA.RU» руководитель пресс-службы УМВД по ХМАО Ирина Валюк.

В результате столкновения в первой легковушке погибли два человека: взрослый пассажир и 14-летняя девочка, еще двое детей пяти и семи лет получили травмы. Оба водителя также ранены.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Столкновение машин на перекрестке зафиксировала камера наблюдения.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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