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Главные новости Свердловской области
17:43  22 октября 2017 0

В Екатеринбурге эвакуируют людей из гипермаркета «Золотое яблоко»

Золотое Яблоко BIGBeautyDay, концерт МОТ. Екатеринбург, золотое яблоко
Торговый центр опустел в считанные минутыФото: Марина Молдавская © URA.RU

В Екатеринбурге в воскресенье днем началась эвакуация гипермаркета «Золотое яблоко», расположенного по адресу: улица Малышева, 71. Об этом сообщают читатели «URA.RU».

«Как сообщили в дежурных частях отдела полиции №7 и УМВД России по городу Екатеринбургу, никаких тревожных сообщений с данного адреса в органы внутренних дел сегодня не поступало», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. В самом магазине «URA.RU» подтвердили факт эвакуации, но отметили, что тревога была ложной.

Отметим, что в субботу, 21 октября, в Екатеринбурге и пригороде эвакуировали сразу четыре объекта, в том числе мэрию и ТУ «Гринвич». По словам представителя областного ГУВД Валерия Горелых, у лже-минеров не получилось запугать уральцев.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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