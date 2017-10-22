В Екатеринбурге в воскресенье днем началась эвакуация гипермаркета «Золотое яблоко», расположенного по адресу: улица Малышева, 71. Об этом сообщают читатели «URA.RU».
«Как сообщили в дежурных частях отдела полиции №7 и УМВД России по городу Екатеринбургу, никаких тревожных сообщений с данного адреса в органы внутренних дел сегодня не поступало», — прокомментировали «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. В самом магазине «URA.RU» подтвердили факт эвакуации, но отметили, что тревога была ложной.
Отметим, что в субботу, 21 октября, в Екатеринбурге и пригороде эвакуировали сразу четыре объекта, в том числе мэрию и ТУ «Гринвич». По словам представителя областного ГУВД Валерия Горелых, у лже-минеров не получилось запугать уральцев.